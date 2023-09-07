Знаменитости 07 сентября 2023, 00:01 Звезда «Игры престолов» подтвердила развод с певцом Джонасом Звезда «Игры престолов» Тернер и певец Джонас подтвердили свой развод unsplash.com

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Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» Софи Тернер и ее муж певец Джо Джонас разводятся. Об этом говорится в сообщении актрисы в Instagram*.

Тернер отметила, что она и ее супруг приняли обоюдное решение о расторжении брака мирным путем. Пара разведется после четырех лет совместной жизни.

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«Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор», — написала артистка.

Тернер вышла замуж за Джонаса в 2019 году. По данным TMZ, у пары были «серьезные проблемы» в течение последних шести месяцев. Джонас «практически все время» ухаживал за детьми, даже когда находился на гастролях.

Ранее в СМИ появилась информация о разладе в семье российского дрессировщика Дмитрия Куклачева. Однако артист назвал эти новости фейком.

* Instagram — социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.