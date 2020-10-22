Звезда «Игры престолов» подтвердила беременность

О скором пополнении в семье британских артистов стало известно почти месяц назад. Тогда Лесли и Харингтон не прокомментировали новость.

В недавнем интервью актриса сказала несколько слов по поводу предстоящего материнства и появилась на обложке журнала Make Magazine с округлившимся животом. Лесли подтвердила беременность. Она и ее супруг с нетерпением ждут ребенка.

«Я испытываю радостное волнение от ожидания ребенка! И я не могу дождаться встречи с новым членом нашей семьи», — призналась актриса.

Отец будущего малыша пока не сделал никаких заявлений о скором пополнении, написал сайт «Дни.ру».

Роуз Лесли и Кит Харингтон познакомились на съемках «Игры престолов» в 2011-м. Причем артисты играли влюбленных — одичалую Игритт и члена Ночного дозора Джона Сноу. В 2017 году артисты поженились. При этом пара признавалась, что они мало времени проводили друг с другом после свадьбы из-за плотных рабочих графиков.