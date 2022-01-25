Звезда «Игры престолов» не одобрил Белоснежку-латиноамериканку с семью гномами

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж не одобрил новую версию «Белоснежки и семи гномов» от компании Disney из-за необязательной, по его мнению, прогрессивности в выборе артистки на главную роль. Своим мнением он поделился в подкасте WTF with Marc Maron.

«Без обид, но я был немного в недоумении, когда они с гордостью заявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. Вы ведь по-прежнему пересказываете „Белоснежку и семь гномов“. Сделайте шаг назад и задумайтесь о том, что вы делаете. Для меня это просто бессмысленно», — сказал Динклэйдж.

Он объяснил свое негодование тем, что живущие в пещере гномы в оригинальной сказке являются олицетворением «маленьких людей», именно поэтому такое решение логически бессмысленно — история в принципе морально устаревшая.

Первую роль в ремейке «Белоснежки и семи гномов» сыграет Рэйчел Зеглер, а ее оппонентку — Галь Гадот. Режиссером фильма выступил Марк Уэбб, он же снял «Нового Человека-паука». Дату выхода фильма его создатели еще не оглашали.