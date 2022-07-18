Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Британская актриса, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», призналась журналистам о серьезных проблемах со здоровьем. По словам артистки, часть ее мозга практически не функционирует. Об этом написало BBC Morning Sunday.

В 2011 и 2013 годах мозг Кларк пострадал от аневризмы.

«Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий», — процитировало РИА ФАН слова актрисы.

Кларк отметила, что поступающая в орган кровь обходит поврежденные участки стороной.