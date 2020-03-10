Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»

Участник проектов «Хранители» и «Аквамен» может сыграть одну из главных ролей в новой части «Безумного Макса».

Никаких подробностей о сюжете новой картины пока нет. Съемки состоятся в 2020 году вопреки спорам и судебным тяжбам между студией Warner Bros и режиссером Фрэнком Миллером.

Предполагается, что к своим ролям во франшизе вернутся Том Харди и Шарлиз Терон.

Кроме того, режиссер работает над созданием сразу двух проектов по вселенной. Одним из них станет приквел с рабочим названием «Фуриоза», который посвящен истории героини Терон.