10 марта 2020, 23:12
Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»
Актер Яхъя Абдул-Матин II может стать участником съемок нового фильма по вселенной «Безумного Макса». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Colider.
Участник проектов «Хранители» и «Аквамен» может сыграть одну из главных ролей в новой части «Безумного Макса».
Никаких подробностей о сюжете новой картины пока нет. Съемки состоятся в 2020 году вопреки спорам и судебным тяжбам между студией Warner Bros и режиссером Фрэнком Миллером.
Предполагается, что к своим ролям во франшизе вернутся Том Харди и Шарлиз Терон.
Кроме того, режиссер работает над созданием сразу двух проектов по вселенной. Одним из них станет приквел с рабочим названием «Фуриоза», который посвящен истории героини Терон.