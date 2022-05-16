Звезда «Холостяка» Ситникова рассказала об отношениях с конкурентками

Модель Алена Ситникова стала одной из участниц популярного на ТНТ шоу «Холостяк». В интервью Teleprogramma.pro она рассказала о своих отношениях с другими девушками и о том, есть ли недостатки у холостяков Александра Гранкова и Димаша Адилета.

«Ох, женский коллектив — дело тяжелое, но я пришла за любовью, а не в детский лагерь, где нужно с кем-то дружиться и делить одну комнату. Все девочки классные, умные, образованные. И если люди не совпадают по общению или каким-то принципам и той же ауре — это нормально. Мы подружились с Камиллой, Кариной, Лизой Виолеттой. И общаемся до сих пор», — рассказала Ситникова.

Девушка считает, что конкуренток на проекте у нее не было, поскольку она не пришла туда соревноваться.

«У меня нет конкуренток, и я говорила об этом весь проект. Я также пришла не на конкурс красоты, где надо соревноваться. Я пришла строить отношения и влюбляться, девочки, к счастью, к этому никак не относятся», — сообщила модель.

По поводу недостатков Адилета и Гранкова, Ситникова не стала вдаваться в подробности, а лишь отметила, что все люди разные, и есть моменты, которые нельзя принять в партнере.