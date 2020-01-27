Звезда «Холопа» рассказала о сложностях на съемках

Ольга Дибцева призналась, что чувствовала себя очень неловко на съемках эротической сцены с Кириллом Нагиевым, сыном известного шоумена Дмитрия Нагиева. Хотя в сцене нет ничего неприличного, отсутствуют даже поцелуи, оба актера немного стеснялись.

«Клим говорил, чтобы мы держали себя в руках, все было на расстоянии. Кирилл прекрасный артист и человек. Мы оба из Санкт-Петербурга. Мы оба немножко стеснялись, но Клим не заставлял нас ничего такого делать», — рассказала актриса.

Другой сценой, сложной для Дибцевой, стал эпизод в озере. Герой Милоша Биковича вытаскивал ее из воды. По словам актрисы, вода была ледяной. Кроме того, было скользко из-за болотистой местности.

Несладко в этой сцене пришлось и Биковичу: на его партнерше по съемкам были гидрокостюм и одежда, которая сильно потяжелела от воды.

Напомним, кинокартина «Холоп» стала за всю историю отечественного кино самой кассовой. В прокате она собрала около 2,8 миллиарда рублей. Успехом она пользуется не только в России, но и за рубежом — в том числе в Великобритании и США.