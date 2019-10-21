Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс отпраздновала свадьбу

Лоуренс и Марони поженились еще в сентябре, но гостей собрали лишь месяц спустя. Они арендовали коттедж и пригласили полторы сотни друзей. Среди них были и известные люди: Кэмерон Диаз, Николь Ричи, Брэдли Купер, Эшли Олсен, Адель, Крис Дженнер. Гости добирались до места вечеринки на лодках.

Актриса заранее опубликовала лист подарков, которые желала бы получить на свадьбу. Многие отметили, что звезда «Голодных игр» неприхотлива. Никаких редких и эксклюзивных вещей Лоуренс не пожелала. В списке был набор для приготовления фондю, набор бокалов, мультиварка с функцией приготовления во фритюре, кухонный комбайн.

Лоуренс и Марони объявили о начале своих отношений летом 2018 года. Тогда актриса заявила, что влюбилась в Кука с первого взгляда и сразу захотела за него замуж. Она призналась: раньше при знакомстве с мужчинами у нее подобных желаний не возникало.