Звезда «Глухаря» попала в больницу после ДТП

Актриса Лариса Хорошилова, известная зрителям по сериалу «Глухарь», госпитализирована. Она пострадала в аварии на Большой Ордынке в Москве.

По данным телеканала Рен ТВ, 76-летняя артистка получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. На Большой Ордынке столкнулись два автомобиля.

О характере повреждений и состоянии актрисы информации пока нет. Обстоятельства аварии выясняются.

Лариса Хорошилова после окончания театральной студии в Челябинске работала в горьковском (нижегородском) театре юного зрителя, а потом перебралась в Москву. С 1994 году служит в Русском духовном театре «Глас». В нем она была занята в разные годы в спектаклях «Женитьба Бальзаминова», «Село Степанчиково и…», «За Русь Святую», «Дитя души» и других.

Зрители знают ее по ролям второго плана и эпизодам в кино и сериалах: «В огне», «Момент истины», «ЧС: Чрезвычайная ситуация», «Шальной ангел», «Час Волкова», «Пятый ангел». В «Глухаре» она сыграла мать Карпова.

25 марта 2019 года Хорошилова была удостоена звания «Почетный деятель искусств города Москвы».