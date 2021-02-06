Звезда «Гарри Поттера» заявил, что не смотрел все части франшизы

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере удивил поклонников неожиданным признанием о франшизе. По словам актера, он не смотрел большинство фильмов из цикла.

Как признался Гринт в интервью изданию Variety, он видел только первые три части франшизы, а потом перестал их смотреть. При этом 32-летний актер отметил, что все же ему придется посмотреть все серии о приключениях юного волшебника и его друзей.

«Теперь, когда у меня есть дочь, мне, вероятно, придется смотреть их вместе с ней», —сказал актер.

Но скорее всего Гринту еще не скоро удастся посмотреть оставшиеся части «Гарри Поттера», уточнило ИА Nation News. Дочь актера родилась в мае 2020 года и еще слишком мала для кино. Девочке дали необычное имя Wednesday (Уэнздей), что переводится с английского как «среда». Причину выбора такого необычного имени Гринт не объяснил.

Первый роман о волшебном мире «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 1997 году. Он принес его автору Джоан Роулинг всемирную известность. С тех пор она выпустила еще шесть книжек о юном волшебнике и продала права на экранизацию книг. Всего вышло восемь фильмов. Главные роли в них сыграли Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон.