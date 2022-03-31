Звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн родила близнецов от сына сына основателя Playboy

Скарлетт Бирн, актриса, известная по роли Пэнси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере, родила близнецов. Отцом стал сын основателя Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер, написало издание IncNews.

Скарлетт Бирн и Купер Хефнер поженились в 2019 году. В том же году Купер покинул унаследованный Playboy Enterprises, в котором работал в течение нескольких лет после смерти Хью Хефнера, и занялся собственным медиабизнесом.

Два года назад у пары уже родилась дочь. Теперь же Скарлетт родила двойню — еще двух дочерей.

«Мое сердце выросло в два раза. Мы с Купером приветствовали наших дочерей», — написала актриса в соцсетях.

А месяц назад американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по ролям в фильмах «Голодные игры», «Не смотрите наверх» и других, стала мамой впервые. Лоуренс родила ребенка от своего мужа, арт-дилера Кука Марони. О своей беременности актриса объявила несколькими месяцами ранее, пошутив, что брала трехлетний перерыв в карьере, чтобы «бесконечно заниматься сексом».