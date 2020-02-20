Звезда «Гарри Поттера» рассказала об онкологии

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69-летняя актриса рассказала о болезни уже после успешной операции.

По словам Уолтерс, она почувствовала резкие боли в животе и сразу же обратилась к медикам. Диагноз рак кишечника шокировал и актрису, и ее супруга Гранта Роффи, брак с которым длится уже более 30 лет. По словам Уолтерс, муж не мог сдержать слез.

Сейчас актрисе провели операцию и курс химиотерапии. Сообщается, что она полностью выздоровела. Уолтерс надеется, что болезнь не вернется.

Популярность актрисе принесла роль Молли Уизли в экранизациях цикла романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Кроме того, она известна по ролям в фильмах «Mamma Mia!» и «Приключения Паддингтона». Скоро в прокат выйдет кинокартина «Таинственный сад». Она может стать последней в карьере Уолтерс. Звезда призналась, что после болезни не сможет работать каждый день.