23 декабря 2021, 20:30
Звезда «Гарри Поттера» рассказала подробности новогоднего спецэпизода
Актер Руперт Гринт рассказал подробности новогоднего спецэпизода «Гарри Поттера»
Актер Руперт Гринт рассказал, чего ждать от новогоднего спецвыпуска «Гарри Поттера». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Entertainment Tonight.
В нем примут участие все три актера, которые исполняли главные роли в фильме: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
«Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал Гринт.
Он добавил, что на съемках поднималась тема возможного продолжения серии. Актер признался, что с удовольствием сыграл бы вновь своего героя — Рона Уизли.