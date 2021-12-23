Звезда «Гарри Поттера» рассказала подробности новогоднего спецэпизода

Актер Руперт Гринт рассказал, чего ждать от новогоднего спецвыпуска «Гарри Поттера». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Entertainment Tonight.

В нем примут участие все три актера, которые исполняли главные роли в фильме: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

«Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал Гринт.

Он добавил, что на съемках поднималась тема возможного продолжения серии. Актер признался, что с удовольствием сыграл бы вновь своего героя — Рона Уизли.