Знаменитости 08 февраля 2023, 18:22 Звезда фильма «Завтра была война» Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет

Читать 360tv в

Известный российский актер Сергей Столяров, сыгравший одну из ролей в легендарном советском кинофильме «Завтра была война», скончался на 61 году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным сайта kp.ru, Столяров работал в Театре Советской армии, являлся режиссером и ведущим телевизионной программы «Детский час».

Реклама

Также актер полюбился зрителям по ролям в кинокартинах «Призываюсь весной», «Птичье молоко», «Следствие ведут знатоки».

Реклама