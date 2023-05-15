Знаменитости 15 мая 2023, 10:11 Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд сыграет в новом сериале «Императрицы»

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Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в фильме про космос «Вызов», облачится в царские наряды для сериала «Императрицы». Об это сообщил сайт teleprogramma.pro.

Съемки нового сериала уже стартовали в Екатерининском дворце в Царском Селе под Санкт-Петербургом. Организаторам разрешили снимать некоторые сцены в настоящих интерьерах XVIII века.

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Помимо Юлии, в сериале примет участие и ее младшая дочь. Девочка исполнит роль Елизаветы в юности.

Сериал «Императрицы» продолжит серию фильмов о России времен дворцовых переворотов.