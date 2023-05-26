Знаменитости 26 мая 2023, 07:16 Звезда фильма «Виват, Гардемарины!» раскрыл цель своих поездок в Донбасс Актер Михаил Мамаев признался, что стал военкором в Донбассе и снимет фильм РИА «Новости»

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Российский актер, сценарист Михаил Мамаев отправился в зону проведения спецоперации, чтобы стать фильм о Донбассе. В эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» он назвал себя военкором и рассказал о творческих планах.

«В конце прошлого года я стал военкором — я собираю материал, мы снимаем кино. Я бываю в местах, где без оружия опасно находиться», — сказал он.

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Михаил Мамаев со съемочной командой завершит работу над 12-серийным проектом, который называется «Созидатели. Юго-восток». Это цикл фильмов о людях разных профессий с Донбасса, которые несмотря на происходящее вокруг, продолжили жить и работать.

Он объяснил, что как офицер запаса и выходец из военной семьи захотел помочь стране и соотечественникам, поэтому предложил свои услуги, стал снимать документальное кино. Звезда фильмов «Виват, гардемарины!» и «Тайны дворцовых переворотов» признался, что поддержал Донбасс задолго до начала спецоперации, в 2014 году, и перестал общаться со знакомыми, которые не разделили его взгляды.

Его коллега, актер Владимир Стеклов выступил в зоне проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими. Он прочел им стихи и рассказал несколько историй из жизни.