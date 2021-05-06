Звезда фильма «Покемон. Детектив Пикачу» засомневалась в выходе сиквела

Американский актер Джастис Смит, исполнивший главную роль в фильме «Покемон. Детектив Пикачу», сомневается, что кинокомпания Warner Bros. выпустит сиквел. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Inverse.

Артист попросил поклонников перестать волноваться о съемках сиквела, поскольку продолжение истории маловероятно. Студия Nintendo 3DS пока не прокомментировала этот вопрос.

Смит также признался, что он большой фанат игровой франшизы Pokemon. Поэтому, по словам актера, он с радостью бы снялся в сиквеле фильма.

«Покемон. Детектив Пикачу» — фильм по мотивам игры Detective Pikachu для Nintendo 3DS. Кинолента вышла в прокат в мае 2019 года. Детектив начинается с таинственного исчезновения сыщика Гарри Гудмана. За расследование преступления взялся его 21-летний сын Тим, помогает в этом деле болтливый Пикачу. Друзья раскрывают заговор, который грозит всей вселенной покемонов.