Актер Маколей Калкин, получивший мировую известность благодаря новогодней комедии «Один дома», решил жениться. Он уже сделал предложение своей девушке Бренде Сонг, с которой встречается последние четыре года. Об этом сообщил People со ссылкой на источник.

По данным издания, папарацци засняли девушку актера во время прогулки Беверли-Хиллз. На ее левой руке заметили обручальное кольцо. Бренда Сонг и Маколей Калкин вместе уже несколько лет, они воспитывают общего сына. Мальчик родился в прошлом году — ему дали имя Дакота Сонг Калкин: в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.

После колких статей в адрес Калкина и долгих лет без съемок в успешных проектах начала налаживаться и его карьера. Актер снялся в новом сезоне «Американской истории ужасов»: критики отметили, что эта работа была достойной.

Ранее стало известно, что артисты, ставшие популярными после франшизы «Один дома», вновь могут встретиться на съемочной площадке. По словам исполнителя одной из ролей Дэвина Рэтрея, весь актерский состав может воссоединиться в новом проекте.

Рэтрей отметил, что до сих пор поддерживает отношения со своими коллегами по фильму.

«Семья собирается воссоединиться. Кто знает, что произойдет в будущем», — рассказал Рэтрей.

При этом отмечается, что главная звезда фильма «Один дома» не планирует принимать участие в проекте, о котором идет речь.