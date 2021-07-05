Звезда фильма «Любовь и голуби» принес соболезнования семье Меньшова

Актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», прокомментировал новость о смерти режиссера Владимира Меньшова. Об этом написала «Политика сегодня».

Актер отметил, что страна потеряла талантливого художника, и принес соболезнования семье Владимира Меньшова.

«Мощный художник со своей определенной и непростой позицией. Я всегда с уважением относился к нему, он оставил огромный след. Что я могу сказать… только соболезнования Верочке — супруге (актриса Вера Алентова — прим.ред), и Юлии — дочке, потому что они больше 40 лет были вместе, это огромная утрата», — сказал Михайлов.

Режиссер и актер Владимир Меньшов, автор таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» скончался после болезни COVID-19. Ему был 81 год.