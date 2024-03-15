Знаменитости 15 марта 2024, 22:54 Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов призвал россиян прийти на участки и проголосовать Актер Александр Михайлов призвал россиян проголосовать за будущее страны

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Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов призвал соотечественников прийти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, определив будущее своих детей и страны. В распоряжении «360» появились кадры обращения актера к россиянам.

«На выборы я иду с чистой совестью и делаю это ради будущего нашей Родины, нашей России, ради наших детей и внуков, ради будущего нашей страны, за которой огромное будущее. Я призываю всех: Голосуйте! Не оставайтесь равнодушными», — заявил актер.

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Александр Яковлевич проживает в городском округе Химки. Он известен как актер театра и кино, режиссер и общественно-политический деятель.

Михайлов дебютировал в кино в начале 70-х годов. Среди его главных ролей можно выделить работы в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и «Отряд специального назначения». Также он сыграл около 50 ролей в театре. Помимо этого, артист попробовал себя в качестве певца, аккомпанируя себе на гитаре, и даже выступал с концертной пограммой.

Михайлов является заслуженным и народным артистом РСФСР, обладает рядом государственных наград. Он занимает активную патриотическую политическую позицию.