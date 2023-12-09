Знаменитости 09 декабря 2023, 02:40 Звезда фильма «История любви» Райан О’Нил умер в США Актер из фильма «История любви» Райан О’Нил умер в 82 года РИА «Новости»

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Звезда Голливуда, актер Райан О’Нил умер на 83-м году жизни. Об этом его сын сообщил в Instagram*.

«Мой отец сегодня мирно умер, его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — написал он.

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Причину смерти называть не стали. В 2001 году у актера обнаружили хронический лейкоз.

Райан родился 20 апреля 1941 года в Лос-Анджелесе, в семье сценариста. В юности он профессионально занимался боксом и работал спасателем. Актер начал сниматься в телесериалах с конца 1950-х годов, потом его стали приглашать на роли в фильмы.

Мировую популярность О’Нилу принесла главная роль в киноленте 1970 года «История любви». Всего за его плечами более 50 фильмов и сериалов, таких как «Главное событие», «Зеленый лед», «Партнеры», «Бумажная луна», «Торговцы грезами» и другие.

Последней крупной ролью О’Нила стало участие летом 2011 года в реалити-шоу «Райан и Татум: О’Нилы» на кабельном канале Опры Уинфри OWN.

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