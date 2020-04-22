Звезда фильма «Движение вверх» рассказал, как помогает пенсионерам в самоизоляции

«Сегодня шестой день, как я являюсь волонтером. Ежедневно нам дают заявки с обращениями от пенсионеров, сегодня у меня таких четыре. В данной заявке находятся специальный номер и номер телефона пенсионера, по которому мы с ним связываемся. Обычно по заявке приходит запрос на покупку продуктов первой необходимости: хлеб, молоко, яйца, сосиски, курицу, масло. Но бывают и довольно странные заявки, когда просили купить к примеру исландскую пряную сельдь, то что больше относится к деликатесу» — рассказал Александр Ряполов.

Он вспомнил, как однажды дедушка попросил купить маски в аптеке, а одна штука стоила 45 рублей. Актер посчитал, что это дорого для пенсионера, получающего 15 тысяч рублей.

«Для этих людей ты пытаешься выбрать как можно более качественные продукты, но при этом и максимально дешевые по стоимости, потому что я не хочу, чтобы пенсионер потратил много денег, которых у него и так особо нет», — объяснил Ряполов.

Рассказал он и о неприятностях, которые также встречаются в волонтерской работе.

«Приезжаешь домой к пенсионерам, заходишь в подъезд, а там тебя взглядом встречают компания людей, которая вызывает опасения, поэтому новости про грабежи и воровство пакетов с едой — я думаю это реальная действительность», — признался актер.