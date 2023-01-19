Знаменитости 19 января 2023, 08:25 Звезда фильма «Чернокнижник» пропал в горах на юге Калифорнии KABC: британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии Кинопоиск

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Актер из Великобритании Джулиан Сэндс, прославившей ролью колдуна в фильме «Чернокнижник», пропал в горах США. Об этом сообщил телеканал KABC, ссылаясь на представителей властей штата Калифорния.

Сэндс и еще один турист пропали в горах на юге штата, спасатели сейчас их ищут. Семья 65-летнего актера начала бить тревогу еще в прошлую пятницу, 13 января.

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Известно, что звезда «Чернокнижника» путешествовал по горной местности в районе Маунт-Балди. До сих пор никаких новостей о нем нет. Британский актер также знаком зрителям по таким фильмам, как «Комната с видом» и «Покидая Лас-Вегас».

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Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что актера Артема Бординова нашли. Он пропал еще 9 января в Пензе, однако сам вернулся домой 13-го числа. По словам коллег артиста, никакой криминальной подоплеки в этой истории нет.