Звезда «Фабрики звезд» выкрал свой контракт из продюсерского центра | 360°

Знаменитости 07 октября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

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Viber Звезда «Фабрики звезд» выкрал свой контракт из продюсерского центра Певец Дмитрий Бикбаев рассказал, как решил покончить с музыкальной карьерой

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Дмитрий Бикбаев был известен как участник «Фабрики звезд» и группы «Бис», однако сейчас он закончил музыкальную карьеру и стал режиссером. В интервью «Пятому каналу» он рассказал, как принял решение уйти из шоу-бизнеса.

По словам Бикбаева, именно участие в «Фабрике звезд» помогло ему понять, что шоу-бизнес — не для него. Он рассказал, что в этой профессии слишком много стресса. Музыкант, недолго думая, проник в продюсерский центр и выкрал свой контракт.

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«Слава богу, что никто не стал за это биться. И я спокойно ушел из шоу-бизнеса без каких-либо тяжб и финансовых претензий», — сказал он.

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Сейчас Бикбаев работает режиссером и считает это своим призванием, написали «Дни.ру». Одна из его работ — спектакль «Куда смотрит прокурор?».

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