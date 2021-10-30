Звезда «Друзей» Мэтью Перри выпустит откровенную автобиографию

Известный американский актер Мэттью Перри планирует выпустить откровенную автобиографичную книгу, в которой намерен рассказать о закулисной жизни сериала «Друзья» и своей личной жизни. За книгу актер получит минимум миллион долларов.

Как сообщил Deadline, контракт между звездой сериала «Друзья» и издательством предусматривает выплату «семизначной суммы».

Автобиография Перри должна выйти осенью 2022 года. Актер намерен откровенно рассказать читателям о своей личной жизни и его борьбе с наркозависимостью. Также в книге будут описаны моменты закулисной жизни сериала «Друзья» и взаимоотношения с другими звездами шоу: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом и Дэвидом Швиммером.

Сам Перри отметил, что в прошлом о нем часто писали другие, но сейчас настало время говорить самому.

Эта книга станет первой автобиографией из всего актерского состава «Друзей». Работа над сериалом шла с 1994-го по 2004 год, было отснято 10 сезонов.

В начале октября Мэттью Перри заметили на улицах Лос-Анджелеса. Новые снимки ужаснули его фанатов. На фото актер запечатлен в растянутой мятой футболке, которая не скрывает лишние килограммы звезды. На снимках видно, что его лицо опухло, а под глазами — большие мешки. На другой фотографии — актера запечатлели в машине с сигаретой.