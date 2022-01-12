Звезда «Друзей» Кокс рассказала о своей самой провальной роли

Звезда ситкома «Друзья» Кортни Кокс исполнила роль журналистки Гэйл Уэзерс в третьей части серии фильмов «Крик». Однако прическа женщины в картине выглядела довольно странно, на что обратили внимание фанаты. Женщина рассказала, в чем заключалась причина странного внешнего вида. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на YouTube-канал The Drew Barrymore Show.

Женщина призналась, что челка, которая едва прикрывала лоб, являлась накладной. Изначально гримеры рассчитывали, что волосы будут накрывать весь лоб, однако во время подготовки к съемкам парикмахеры допустили ошибку.

Волосы решили стричь прямо на площадке, однако укоротили слишком сильно. При этом второго комплекта фальшивых прядей на съемках не нашлось. Женщине пришлось появится на экране в столь странном виде.

«Не было ничего хуже», — прокомментировала комичную ситуацию актриса.

Женщина рассказала, что вынесла урок из этого провала. Она подчеркнула, что такая прическа навсегда останется на пленке.