Звезда «Домашнего ареста» Герилович заказал телевизор, но остался без денег и товара

В Москве курьер решил заработать на доставке телевизора. Он увидел российского актера Алексея Гериловича в нетрезвом состоянии и решил взять с него двойную сумму. В итоге пострадавший остался без денег и телевизора — так он сам утверждает. Но курьер все отрицает.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, актер заказал телевизор за 140 000 рублей в интернете. После оформления заказа техника была доставлена, со слов пострадавшего, он за нее рассчитался и деньги передал курьеру.

Но через несколько минут забыл, что оплатил, и вновь потянулся за кошельком, где денег уже не было. Тогда курьер, якобы воспользовавшись ситуацией, заявил, что без оплаты не может отдать телевизор, и уехал. Однако актер отметил, что в тот день выпивал и плохо все запомнил.

Тем не менее сам курьер объяснил полиции, что заявитель не оплатил товар и, будучи пьяным, пытался занять деньги у знакомых. После этого сотрудник забрал товар. Полиция организовала проверку произошедшего.

По данным РЕН ТВ, пострадавший — актер Алексей Герилович. Он известен россиянам по ролям бандитов в картинах «Шелест», «Домашний арест», «Форс-мажор», «Лесник. Своя земля», «Мылодрама», «Балабол», «Глубже!» и «Закон каменных джунглей». Также он появился в сериалах «Глухарь», «Универ» и «Игра».