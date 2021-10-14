Звезда «Дома-2» заложила квартиру ради пиара у Бузовой, но осталась ни с чем

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алина Саакян (Алина Ян) стала жертвой крупного мошенничества со стороны продюсера. Девушка заложила квартиру ради пиара в соцсетях Бузовой, Давы и других звезд, но осталась ни с чем, рассказал Super.

Алина договорилась о пиаре в блогах звезд с продюсером, которая известна своими связями со знаменитостями. За свои услуги продюсер назвала такие цены: за участие в большом проекте Давы — шесть миллионов рублей, в проекте Ольги Бузовой — 800 тысяч. Также за крупные суммы предлагалось сняться в клипах известных исполнителей. Еще пиарщица обещала за 1,4 миллиона снять Алину Ян в двух фильмах и за дополнительный миллион — показать ее в прямом эфире «Муз-ТВ» в Сочи.

Чтобы оплатить пиар, Алина заложила свою квартиру через брокера, которого посоветовала та же пиарщица. Но в результате все оказалось аферой — девушка осталась без пиара и без денег.

Алина написала заявление в полицию, добавили Дни.ру.