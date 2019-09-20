Звезда «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Бывшая участница шоу «Дом-2» Саша Артемова стала мамой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, сообщила «Газета.ru».
На фото, которое разместила молодая мама, присутствует ее супруг Евгений Кузин. Он помогал Саше во время родов.
«И больше ничего не нужно в такие моменты. Люблю!» — так подписала девушка фотографию из больничной палаты. Пол новорожденного родители пока держат в секрете. Саша призналась, что страдает от отеков и изжоги.
Отношения Саши Артемовой и Евгения Кузина начались на проекте «Дом-2», а после свадьбы они покинули шоу.