Звезда «Дома-2» Саша Артемова родила первенца

На фото, которое разместила молодая мама, присутствует ее супруг Евгений Кузин. Он помогал Саше во время родов.

«И больше ничего не нужно в такие моменты. Люблю!» — так подписала девушка фотографию из больничной палаты. Пол новорожденного родители пока держат в секрете. Саша призналась, что страдает от отеков и изжоги.

Отношения Саши Артемовой и Евгения Кузина начались на проекте «Дом-2», а после свадьбы они покинули шоу.