Звезда «Дюны» Оскар Айзек рассказал, какую роль мечтает сыграть | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 21:54 Звезда «Дюны» Оскар Айзек рассказал, какую роль мечтает сыграть Актер Оскар Айзек рассказал, что хотел бы сыграть в экранизации игры Metal Gear Solid

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Актер Оскар Айзек, исполнивший роль Лето Атрейдеса в фильме Дени Вильнева «Дюна», рассказал, что хотел бы принять участие в съемках экранизации игры Metal Gear Solid, если ее вернут в производство. Об этом сообщило издание «Культура» со ссылкой на ComicBook.

Пока экранизировать эту игру не планируют. Актер рассказал, что является фанатом франшизы и надеется, что экранизация все же будет, написало РИА ФАН.

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По словам Айзека, он с удовольствием сыграл бы главного героя Metal Gear Solid — наемного солдата и шпиона Солида Снейка, которому получают выполнение антитеррористической миссии. По сюжету игры Снейк должен проникнуть на захваченную базу, спасти заложников и не допустить запуска ядерных ракет.

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Игра Metal Gear Solid является одной из частей франшизы Metal Gear, которая берет начало в конце 1980-х годов. Большинство игр серии созданы гейм-дизайнером Хидео Кодзимой. Франшиза стала очень популярной и оказала большое влияние на всю игровую индустрию.