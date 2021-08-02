Звезда «Дикого ангела» Джино Ренни скончался COVID-19

Итальянский актер Джино Ренни умер от осложнений на фоне перенесенного COVID-19. Ему было 78 лет, написала «Газета.ru» со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Ренни наиболее известен по роли Рамона Гарсия Парапучино в сериале «Дикий ангел». Кроме того, он снимался в сериалах «Ты — моя жизнь», «В ритме танго» и других.

Актер был госпитализирован в день своего рождения, 7 июня.

«Удачной поездки, дорогой, настоящий друг, спутник тысячи чудесных мгновений. Я очень тебя люблю, буду скучать по тебе», — так прокомментировал смерть друга продюсер Густаво Янкелевич.