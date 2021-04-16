Звезда «Деффчонок» стала многодетной мамой

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб родила девочку. Актриса выложила фотографии из роддома в Instagram.

Дочка родилась днем 15 апреля. Вес ребенка — 3290 килограммов, рост — 51 сантиметр.

«Спасибо. Сереня, за терпение и поддержку. Лучшему доктору Татьяне Олеговне Нормантович @normantovich_doctor и госпиталю MD GROUP @aist_i_kapusta, что я даже не успела понять, как и когда все произошло. Чудо!» — подписала пост Боб.

Также она поблагодарила своих детей, бабушку, сестру, свекровь и друзей за то, что они молились за будущих родителей. А еще она сказала всем спасибо за слова поддержки. Актриса призналась, что ее трясло перед родами. Знаменитость добавила, что устала и ложится спать.

Галина Боб и ее муж, режиссер Сергей Корягин воспитывают двух сыновей — Льва и Андрея. Актрисе 36 лет.

Артистка переносила ребенка по срокам, схватки все не начинались, из-за чего она еще больше переживала.

Поклонники поздравили актрису с новорожденной. Многие написали, что теперь Галина Боб — счастливая многодетная мать, отметили «Дни.ру».