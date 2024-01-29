29 января 2024, 15:20
Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, что при знакомстве с мужчиной она обращает внимание на его чувство юмора
Звезда женского юмористического шоу Comedy Woman, киноактриса Надежда Сысоева в беседе с изданием StarHit рассказала, что при знакомстве с мужчиной всегда обращает внимание на его чувство юмора.
«Если человек пытается меня зашутить или, наоборот, демонстративно смеется там, где это не нужно, меня это отталкивает», — процитировали «Дни.ру» слова артистки.
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Идеальный мужчина, по словам Сысоевой, должен следить за своим внешним видом и быть схожим с ней в музыкальных предпочтениях.
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