Звезда Comedy Woman Марина Федункив поделилась мыслями о позднем материнстве

Актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о своем отношении к позднему материнству. 49-летняя женщина сама накануне вышла замуж. По ее словам, сейчас возраст не мешает возможности завести ребенка. Об этом она сообщила kp.ru.

Знаменитость похвалила качество современной медицины. Она заявила, что на данный момент технологии более продвинутые, чем 15 или 20 лет назад. Федункив отметила, что сейчас появляется все больше «возрастных» родителей, передала «Лента.ру».

«Да что далеко ходить, отличный пример — Алла Пугачева. Посмотрите, какие чудесные талантливые дети», — прокомментировала актриса.

Актриса призналась, что чувствует себя моложе своего возраста. Она заявила, что вполне готова взять в семью ребенка из детского дома, однако этот вопрос необходимо обсудить со своим новоиспеченным супругом.

«Конечно, в 50 не всегда есть столько сил и здоровья, сколько в 20, но ставить на себе крест и отказываться от открывающихся возможностей — глупо», — отметила женщина.