Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похудела на 20 кг

Участница женского юмористического телешоу Comedy Woman Екатерина Скулкина похудела на 20 килограммов и выложила в Instagram свою фотографию. Она вызвала изумление и восхищение подписчиков. Некоторые признались, что она стала для них мотиватором.

В начале карьеры Скулкина эксплуатировала образ полной и уверенной в себе женщины. Раньше она весила около 100 килограммов. Но затем она решила изменить свой облик. Сейчас 45-летняя актриса утверждает, что собирается похудеть еще.

Фолловеры написали, что не подозревали, как хорошо будет выглядеть Екатерина после похудения. По их мнению, она «сумасшедшей красоты» в любом теле.

В конце июля стало известно, что участница КВН и Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянского предприниматели Стефано Маджи. Он младше жены на 12 лет, уже несколько лет живет и работает в России.