Звезда Comedy Club Марина Кравец беременна

Резидент Comedy Club 35-летняя Марина Кравец готовится стать мамой. Это ее первая беременность. Артистка попросила заранее ее не поздравлять: рано еще.

Юмористка замужем за Аркадием Водаховым. Пара мало рассказывает о своих отношениях: берегут. Они ведут достаточно затворнический образ жизни. Совместных фото супругов в сети практически нет, при этом Марина во всех интервью охотно рассказывает о своей работе, но с удивительной ловкостью обходит тему личной жизни и семьи.

Марина не скрывает своей беременности. Но поздравления пока не принимает. Она все также ведет корпоративы, выходит на сцену. Просто в последнее время ей это дается чуть-чуть труднее, чем обычно.

«Мне интересна та творческая ниша, которую я занимаю сейчас. Здесь можно применить ряд инструментов: и вокал, и артистизм, и просто работу с голосом и текстом, плюс юмор. Органично все это объединить в сольной карьере получилось пока только у Артура Пирожкова», — рассказала Кравец в интервью изданию Cosmo.