Звезда Comedy Club Марина Кравец беременна
Юмористка замужем за Аркадием Водаховым. Пара мало рассказывает о своих отношениях: берегут. Они ведут достаточно затворнический образ жизни. Совместных фото супругов в сети практически нет, при этом Марина во всех интервью охотно рассказывает о своей работе, но с удивительной ловкостью обходит тему личной жизни и семьи.
Марина не скрывает своей беременности. Но поздравления пока не принимает. Она все также ведет корпоративы, выходит на сцену. Просто в последнее время ей это дается чуть-чуть труднее, чем обычно.
«Мне интересна та творческая ниша, которую я занимаю сейчас. Здесь можно применить ряд инструментов: и вокал, и артистизм, и просто работу с голосом и текстом, плюс юмор. Органично все это объединить в сольной карьере получилось пока только у Артура Пирожкова», — рассказала Кравец в интервью изданию Cosmo.