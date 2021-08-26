Звезда «Черной пантеры» травмировалась на съемках, выполняя каскадерский трюк

Летиша Райт получила травму на съемках сиквела фильма «Черная пантера». Актриса самостоятельно выполняла каскадерский трюк, написал сайт teleprogramma.pro со ссылкой на Deadline.

Девушку сразу доставили в больницу. Ее травмы оказались не серьезными. Представители Marvel заверили, что инцидент не повлияет на график съемок.

Сиквел «Черной пантеры» выйдет 8 июля 2022 года. Летиша Райт исполняет в фильме одну из главных ролей — Шури, сестры короля Ваканды.

Поклонники Marvel пока не знают, чего ждать от этого фильма. Дело в том, что исполнитель главной роли, Чедвик Боузман, умер от рака в августе 2020 года. Студия утверждает, что ему не будут искать замену, как и восстанавливать его лицо с помощью компьютерной графики. Гланвыми героинями второй части «Черной пантеры» станут женские персонажи в исполнении Летиши Райт, Лупиты Нионго и Данай Гуриры. Также в съемках принимают участие и другие актеры, сыгравшие в первом фильме.