Знаменитости 25 ноября 2023, 19:02 Звезда «Бумбараша» Наталья Дмитриева умерла в Петербурге Заслуженная артистка России Дмитриева скончалась в Петербурге на 79-м году жизни

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Из жизни ушла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева, известная по роли Варвары в советском фильме «Бумбараш». Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, где актриса прослужила 43 года.

Дмитриева умерла после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Иных комментариев о ее кончине в театре не привели.

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Актриса успела сыграть множество ролей на сцене петербургского учреждения культуры. За ее плечами — порядка 40 киноработ.

Коллеги артистки подчеркнули, что зрители нескольких поколений застали игру Дмитриевой. В частности, ее помнят по роли Варвары в киноленте «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, а также Виктории в картине «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича.

Кроме того, актриса сыграла Людмилу в фильме «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко и Елену в «Невозвращенце» Сергея Снежкина.