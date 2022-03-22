Звезда «Бригады» Фархад Махмудов: хорошего кино про 90-е уже не будет

Актер Фархад Махмудов, известный по роли в сериале «Бригада», дал интервью изданию «Слово и дело». Он рассказал, почему считает, что в России уже не получится снять хорошее кино или сериал про 90-е.

Актер пояснил, что «Бригаду» снимали в 2002 году, все участники съемок еще «вчера» видели все, что происходило в 90-е годы, и хорошо это помнили. Современным актерам и режиссерам сделать правдоподобное кино про этот период будет сложнее.

«Сможет ли передать атмосферу молодой актер, который знает историю по рассказам родителей о малиновых пиджаках и группировках? Вряд ли. Не думаю, что это возможно. Хотя возможно, но это будет уже не так», — считает Махмудов.

В «Бригаде» Махмудов исполнил роль наркодельца и бизнесмена Фархада — армейского друга главного героя Саши Белова, написала «Газета.ru».