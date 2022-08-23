23 августа 2022, 17:21
Звезда «Безумного Макса» Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет
Известный австралийский актер Винсент Джил умер на 84-м году жизни. Такой информацией поделился его коллега Пол Джонстон. Об этом сообщило РИА ФАН.
«К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — сообщил Джонстон.
Информации о причинах смерти актера не поступало. Кроме того, нет данный о том, когда пройдет прощание с Джилом.
Известность актер получил благодаря роли в фильме «Безумный Макс». Кроме того, он исполнил роли в картинах «Стоун», «Крик в темноте» и «Расплавленное тело».