Звезда «Безумного Макса» Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет

Известный австралийский актер Винсент Джил умер на 84-м году жизни. Такой информацией поделился его коллега Пол Джонстон. Об этом сообщило РИА ФАН.

«К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — сообщил Джонстон.

Информации о причинах смерти актера не поступало. Кроме того, нет данный о том, когда пройдет прощание с Джилом.

Известность актер получил благодаря роли в фильме «Безумный Макс». Кроме того, он исполнил роли в картинах «Стоун», «Крик в темноте» и «Расплавленное тело».