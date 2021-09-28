Звезда «Бэтмена» Джин Хейл умерла в США в 82 года

Американская актриса Джин Хейл, известная по ролям в фильмах «Тарзан» и «Бэтмен», умерла в Калифорнии на 83-м году жизни. Информацию о смерти Хейл подтвердили ее родственники.

По данным издания Deadline, актриса скончалась еще в августе, однако известно об этом стало только сейчас. Ее близкие сообщили, что причины смерти были естественными — она умерла от старости.

Хейл выросла в набожной мормонской семье, сначала изучала балет в университете штата Юта, а потом занялась драматургией и театральным искусством. Впервые она появилась на экранах в 1960-х годах.

Широкую известность Хейл принесли роли в картинах «Дикий, дикий Запад», «Бэтмен», «Тарзан» и «День благодарения».