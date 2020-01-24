Звезда бандитских сериалов учится жить заново после несчастного случая

В 2018 году актер должен был отправиться на съемки в Москву из Санкт-Петербурга. Однако артист до съемочной площадки не доехал. Его нашли без сознания на одной из улиц Северной столицы.

После госпитализации врачи сообщили, что у Евгения Борисовича черепно-мозговая травма и переломы ребер. Что произошло — неизвестно. Есть две версии: несчастный случай и нападение.

В клиники у Леонова-Гладыша произошло кровоизлияние в мозг. После экстренной операции актера перевили в отделение нейрохирургии, где он провел месяц, а после выписался.

Для восстановления речи и двигательной активности деньги собирали всем миром. На данный момент артист начал немного разговаривать.