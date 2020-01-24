24 января 2020, 13:04
Звезда бандитских сериалов учится жить заново после несчастного случая
Евгений Леонов-Гладыш, звезда сериалов «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Крылья империи», проходит курс реабилитация после несчастного случая, написал сайт «Дни.ру».
В 2018 году актер должен был отправиться на съемки в Москву из Санкт-Петербурга. Однако артист до съемочной площадки не доехал. Его нашли без сознания на одной из улиц Северной столицы.
После госпитализации врачи сообщили, что у Евгения Борисовича черепно-мозговая травма и переломы ребер. Что произошло — неизвестно. Есть две версии: несчастный случай и нападение.
В клиники у Леонова-Гладыша произошло кровоизлияние в мозг. После экстренной операции актера перевили в отделение нейрохирургии, где он провел месяц, а после выписался.
Для восстановления речи и двигательной активности деньги собирали всем миром. На данный момент артист начал немного разговаривать.