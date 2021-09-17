Звезда американских мюзиклов Джейн Пауэлл ушла из жизни

Актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл умерла в США. Ей было 92 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на газету Washington Post.

В прошлом веке женщина являлась одной из самых ярких молодых звезд голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). О ее гибели рассказала лучшая подруга актрисы Сьюзан Грейнджер. Она отметила, что смерть женщины наступила в собственном доме в городе Уилтон (штат Коннектикут).

Контракт с кинокомпанией MGM актриса подписала в возрасте 14-ти лет. Ее дебют в кино состоялся через год, когда девушке было 15 лет.