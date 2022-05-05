Некоторые российские звезды уехали за рубеж и высказались против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Помощник секретаря Совбеза России Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона» сказал, что такие действия похожи на предательство родной страны.

«Отказавшиеся от Родины „бизнесмены и шоумены“ в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством», — сказал Мухитов.

Также он отметил, что звезды по факту переметнулись на сторону врага. По мнению Мухитова, на такой поступок их подтолкнули «духовная бедность, слабость характера и безволие».

«Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», — отметил Мухитов.

В качестве примера он рассказал о российском рэпере, который иммигрировал в Грецию. Исполнитель, имя которого Мухитов не раскрыл, назвал российскую нацию недостойной сожаления.

«Это говорит об ущербности его воспитания, о чревоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны», — сказал Мухитов.

Об антипатриотизме некоторых российских звезд 3 апреля высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова процитировал RT. Кадыров заявил, что у осудивших СВО звезд крайне странное понимание слова «патриот». Под ним часть российских артистов понимает не защиту Родины, а голословные обвинения.