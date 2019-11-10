Зрителям показали изнанку отношений Плющенко и Рудковской

Первая серия нового реалити-шоу «ЯнаСупер» показала зрителям, насколько глубокий кризис сейчас переживают Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фигурист больше не хочет публичных тусовок и оставляет жену, уезжая за город.

Рудковская рассказала, что Плющенко предпочитает жить на их участке в 200 километрах от Санкт-Петербурга, где он построил дом и вместе с отцом содержит натуральное хозяйство. Это место в их семье называют «кордон».

«Женя совсем хочет на „кордон“, к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи», — цитирует Рудковскую StarHit.

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Плющенко признался, что у них бывают скандалы по поводу разных взглядов на образ жизни. Рудковская в ответ вспоминает, что, когда они поженились, фигуристу было 24 года, он гонял на мотоцикле, любил тусовки, ходил в баню с друзьями, а теперь превратился в домашнего человека.

На новое шоу семья тоже отреагировала негативно. Старшие сыновья Рудковской просто уехали из особняка, а сын Александр потребовал за съемки собаку. Плющенко назвал происходящее в шоу-бизнесе «фейком».