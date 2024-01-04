Знаменитости 04 января 2024, 01:04 Зрители заметили на «Песне года» кусок белого пиджака Киркорова После удаления сцен с Киркоровым на «Песне года» остался кусок его пиджака РИА «Новости»

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Внимательные зрители обнаружили признаки присутствия на «Песне года» певца Филиппа Киркорова, которому телеканалы устроили бойкот после его участия в откровенной вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Многим из них запомнился «кусок пиджака» артиста, мелькнувший на концерте, сообщила Pravda.Ru.

Авторы программ вырезали не только сольные номера поп-короля, но и массовые сцены с его участием.

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На «Песне года», которую показали 2 января, Киркоров выступал рядом с другими исполнителями. После удаления некоторых кадров рядом с Полиной Гагариной остался только кусок его белого пиджака.

Из новогодней «Песни года» вырезали номер, в котором певец выступил вместе с Люсей Чеботиной.

Ранее продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан.

После участия Киркорова в скандальной вечеринке Ивлеевой его вырезали из многих праздничных шоу и проектов. Впервые за последние 30 лет поп-король не появился в новогодних шоу. Снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».