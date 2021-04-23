Зрители шоу «Маска» разгадали личность Змеи

Поклонники музыкального шоу «Маска» на НТВ попытались угадать, кто из артистов выступает в образе Змеи. Об этом написало «Утро.ру».

Телезрители полюбили Змею — одного из самых загадочных конкурсантов. Под подозрение попали певицы Светлана Лобода, Юлия Паршута и Полина Гагарина. Версия, что под маской Змеи скрывается вторая исполнительница, остается наиболее популярной.

Накануне Паршута выложила в Instagram компрометирующий, по мнению поклонников, пост. На фотографии певица позирует в позе той самой Змеи, тем самым спровоцировав очередную волну подозрений.

«Пластика как у змеи», «Змеиная поза — как в „Маске“», «Уверена на 10000% — Змея из „Маски“», — написали в комментариях подписчики. Они недоумевают, как можно «так откровенно палиться».

В одном из сезонов шоу «Один в один» Паршута попала в тройку финалистов по итогам зрительского голосования. Многие поклонники не сомневаются, что звезда и в этот раз одержит уверенную победу.