Зрители раскритиковали выступление Лазарева в «Танцах со звездами»

Отмечается, что Лазарев пропустил первый выпуск шоу, так как не смог вовремя вылететь из Индонезии в связи с переносом рейса. После выступления во втором туре пара Лазарев-Осипова заняла первое место. Однако зрители обратили внимание на некоторые детали, которые, по их мнению, испортили танго артистов.

«Не горит глаз на нее, и она пытается как бы быть ближе. <…> Не подпускает ее Сергей, точнее, безразличен он к ней», — отметили одни. «Некрасиво выглядело, когда они закончили танцевать, он бросил партнершу и пошел сам к ведущему», — заметили другие.