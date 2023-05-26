Знаменитости 26 мая 2023, 03:31 Зрители Первого канала осудили Барановскую за грубое поведение Пользователей Сети возмутило грубое общение Барановской с героем «Мужское/ Женское» Соцсети

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Телеведущая Юлия Барановская разозлила зрителей манерой общения с детским парикмахером по имени Тимур на шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Она раскритиковала его салон красоты за называние «Детская пыточная».

Барановская попросила героя программы убрать вывеску, чтобы избежать скандала. По ее словам, парикмахер пришел на Первый канал ради пиара.

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Тимур ответил, что выбрал такое название салона из-за того, что маленькие дети не любят стричься и часто боятся мастеров. Он добавил, что большинство его гостей — дети с особенностями развития.

После выпуска многие пользователи Сети заступились за героя передачи, отметив, что не он сделал ничего плохого.

«Барановская агрессивно себя ведет», «Барановская не права!», «Респект Тимуру!», «Тимур молодец, сильная личность!» — написали комментаторы.

Ранее актриса Ирина Апексимова подверглась публичному унижению в студии Первого канала. Артистку раскритиковали во время участия в шоу «Две звезды» с 11-летней внучкой певицы Ларисы Долиной.