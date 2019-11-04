Зрители остались недовольны выступлением мужа Заворотнюк на ледовом шоу

Зрители из Санкт-Петербурга остались недовольны выступлением Петра Чернышева на ледовом шоу «Руслан и Людмила». По их мнению, фигурист подошел к выступлению непрофессионально, и это можно списать только на болезнь его жены Анастасии Заворотнюк.

Фанаты раскритиковали выступление фигуристов в Instagram Татьяны Навки. Спортсмены показывали свою программу любителям ледовых шоу Петербурга с 31 октября по 4 ноября.

«Были вчера на шоу, само представление классное, но исполнение совершенно не профессиональное, очень бросилось в глаза, что Таня @tatiana_navka и Петр сто лет не были вместе на льду..... И речь не о кровати, там как раз все очевидно, вины фигуристов нет, наоборот профессионально вышли из ситуации», — написала в комментариях пользовательница anvlasova22.

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В комментарии речь идет о неприятном эпизоде, когда кровать выкатили на лед не вовремя. По признаниям Навки, она сама испугалась, когда это произошло.

«Здесь, кстати, правильно заметили, что ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность просто непрофессиональна, с вашей стороны в том числе… @tatiana_navka», — добавила alyonabalet.

Судя по ответам, Навка была очень удивлена такой реакцией.

«Как я билась об кровать, да??? Это человеческий фактор👆🏼 Слава богу, жива осталась🙏 Придите и своими глазами посмотрите. Не пишите чушь всякую», — написала знаменитая фигуристка на один из комментариев с критикой.

В то же время количество зрителей, которым шоу и выступление артистов понравилось, все-таки намного больше.

«Вы не ролики в Instagram смотрите, а лучше сходите сами на шоу. После просмотра у вас желание писать такую грязь отпадет вмиг! На шоу будет лишь одно падение, и то это будет ваше: от огромного восторга!» — написала mariakhachaturian.

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«Была впервые сегодня на вашем шоу, и я в восторге!)) Давно не видела такого красивого представления, очень классные декорации, а костюмы всех героев просто потрясающие! Видно, что абсолютно все сделано с душой и большим сердцем, это чувствуется! Спасибо вам огромное! Несколько раз от ярких эмоций увиденного прослезилась от счастья», — вторила ей katemyagkova.

Петр Чернышев, по сообщениям СМИ, прерывал тренировки из-за необходимости быть рядом с Заворотнюк. По неподтвержденной информации, знаменитая актриса страдает раком мозга. Семья Заворотнюк официально подтвердила только то, что женщина лечится, не уточнив диагноз и ее состояние, а также призвала не спекулировать на теме болезни.